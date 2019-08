Byrådsmedlem: - Ærgerligt, at formand ikke kommer

Kruså: Byrådets repræsentant i Fjordskolens bestyrelse, den konservative Rasmus Elkjær Larsen, kender forældrenes bekymring over, hvorvidt deres børn kan rumme den planlagte indvielse af den nye skole i Kruså.

Derfor har han da også over for børne- og uddannelsesudvalgsformand Kirsten Nørgård Christensen (V) gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at der bliver skruet ned for den tid, indvielsen tager.

- Men jeg mener til gengæld ikke, man skal aflyse en indvielse på en af kommunens skoler. Min forventning er, at Thomas og Kirsten finder den rigtige balance, og jeg mener også, at elever og medarbejdere skal være med i det omfang, det giver mening, siger Rasmus Elkjær Larsen, der ikke kan lade være med at ærgre sig over, at Mette Larsen har besluttet sig for ikke at dukke op.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at formanden for skolebestyrelsen ikke ser sig i stand til at deltage. Indvielsen er en skæringsdag, hvor vi offentligt fejrer skolens nye lokaler. Det er mit indtryk, at både personale og elever er kommet rigtig godt fra start. Og det skal da fejres, uanset om vi også kan se tilbage på en overordentlig konfliktfyldt proces. Vi er ikke kun bestyrelse for fortiden, men også for fremtiden, lyder det fra det konservative skolebestyrelsesmedlem.