Byrådskolleger: Godt det er overstået

Politikere fra de øvrige partier i byrådet glæder sig over, at retssagen mod Philip Tietje er overstået - og udfaldet tager de til efterretning.

AABENRAA: Blandt kollegerne i Aabenraa Byråd er der lettelse over, at retten har truffet en afgørelse i den civile retssag, som tidligere byrådsmedlem Kaare Solhøj Dahle anlagde mod Philip Tietje fra Venstre.

Retten har frikendt Philip Tietje og dermed fastslået, at han ikke har oprettet nogen falsk profil på Facebook, sådan som Kaare Solhøj Dahle ellers påstod.

- Retten har talt, og det må vi tage til efterretning. Jeg har hele tiden syntes, at det var en speget sag, og jeg har undret mig over, at Kaare er faret frem med bål og brand. Det ville jeg ikke have gjort, siger Ejler Schütt, gruppeformand for Dansk Folkeparti.

Han mener ikke, at sagen har påvirket arbejdet i byrådet - hverken da Kaare Solhøj Dahle sad der eller senere.

- Jeg har af og til diskussioner med Philip Tietje, men det er jo fordi, vi er politisk uenige. Derudover har vi ingen problemer, understreger Schütt.