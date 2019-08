Folketingsvalget i juni betyder, at Aabenraa slet ikke kender de økonomiske vilkår for 2020. Budgettet kan først vedtages tre uger senere end normalt.

- Vi ved ikke, om vi får et finansieringstilskud næste år på 55 millioner kroner, som vi har gjort det de senere år. Vi ved heller ikke, om vi vil blive betragtet som særligt vanskeligt stillet kommune og dermed få et ekstra tilskud fra staten på 50 millioner kroner, siger borgmester Thomas Andresen.

Den store usikkerhed om budgettet for 2020, betyder, at byrådet allerede i foråret var inde og kigge på de planlagte anlægsudgifter for næste år for at se, om der er ting, der kan udskydes til senere år.Det er formentlig ikke noget borgerne vil mærke det helt store til, da anlægsprojekter alligevel ofte bliver forsinkede i forhold til den oprindelige plan.

Udskudt

Den største usikkerhed skyldes dog nok, at folketingsvalget den 5. juni har udskudt den længe ventede udligningsreform - som er en ny aftale for, hvordan pengene skal omfordeles mellem rige og fattige kommuner.

Den reform har været i støbeskeen længe, men processen blev udskudt af den tidligere regering, og det er usikkert, hvornår den kommer i gang igen.

Thomas Andresen fortæller, at det allerede nu ligger fast, at budgettet for det kommende år vil blive endeligt vedtaget ved en anden behandling i byrådet tre uger senere, end det oprindeligt var planlagt.

Før sommerferien vedtog byrådet en ny økonomisk politik, der tager højde for den store usikkerhed, der gælder for budgetåret 2020.

Byrådet giver sig selv lov til at tære på kassebeholdningen med op til 70 millioner kroner til næste år, hvis de særlige tilskud fra staten udebliver. Forventningen er, at det igen vil se lysere ud for kommunen, når først en ny udligningsreform er i hus.