Byråd tager med den ene hånd og giver med den anden

Der skal spares på hjemmehjælpernes telefoner og på åbningstiden i jobcentret. Samtidig sættes der penge af til flere pædagoger og til gratis buskort til unge under 18 år. Budgettet for 2019 blev underskrevet onsdag morgen.

Der kan hentes penge ind på at skifte hjemmehjælpernes telefonsystem og omlægge den fordeling af medicin hos borgerne, som hjemmesygeplejen står for. Desuden er der fundet 1,2 millioner kroner på billigere indkøb af asfalt.

Både på drift og anlæg sætter Aabenraa Kommune penge af til udvidelser i 2019. Pengene findes ved at spare på andre poster på driftsbudgettet og ved at flytte nogle af de anlægsopgaver, der ellers var planlagt, lidt længere ud i fremtiden.

Institutioner opnormeres

Blandt de nye tiltag på driftsområdet er ekstra to millioner kroner til flere pædagoger i daginstitutionerne og to millioner kroner til at støtte et regionalt spillested. Desuden får kultur, miljø og erhverv lov til at udvide medarbejderstaben for 1,7 millioner kroner, og der afsættes en million til buskort til unge under 18 år på ungdomsuddannelserne.

Når det gælder anlæg, er der fundet penge til at få forlænget Strandpromenaden ned forbi Sydhavn, og lave en samlet plan for Dyrskuepladsen og poppelalleen. Her er der afsat i alt seks millioner kroner over tre år.

Politikerne vil også prioritere et kommende sundhedshus i den nordlige ende af gågaden. Her er der afsat 30 millioner kroner over tre år, men projektet kræver dog, at der også findes finansiering andre steder fra.

Pengene er blandt andet fundet ved at udskyde renoveringen af Frøslevlejren og den nye daginstitution i den sydlige bydel i Aabenraa.