- Det kniber med, at vi kan udskifte vandet så hurtigt, som det er påkrævet, så derfor skal der lægges nye rør under friluftsbadet. Vi vil også have ny belægning omkring badet, og selve badet skal renoveres, siger Andreas Hansen.

Badet fylder 50 år i 2021, og renoveringen skal blandt andet være med til at føre badet up to date.

En husstandsindsamling i lokalområdet er også på idélisten, så alle får tilbuddet om at bidrage til at holde liv i friluftsbadet i de næste 50 år.

- Vi har et sponsorløb den 18. august, hvor vi vil begynde at samle penge ind til renoveringen. Og vi har andre idéer - for eksempel salg af plader, som skal hænges op med navne på dem, som har købt pladerne, siger halinspektør Andreas Hansen.

Badegæster nyder det

At friluftsbadet trænger til en renovering, tænker badegæsterne ikke over. I den offentlige åbningstid har badet fortrinsvis besøg af familier og unge fra lokalområdet, og de boltrer sig i vandet.

- Det er sjovt, fordi vandet er varmt, lyder det fra en af pigerne i bassinet.

Michael Pedersen fra Tinglev var også i vandet sammen med datteren Lærke og dennes veninde Karla, da avisen aflagde friluftsbadet et besøg.

- Det er første gang i denne sommer, at vi er her. Men vi plejer at komme her flere gange, og hvis man har været ved stranden nogle dage, er det dejligt at bade i friluftsbadet, mener Michael Pedersen.

Mens gæsterne bader, har livredder Erling Bundgaard et nemt job.

- Jeg plejer ikke at skulle redde nogen, men jeg forebygger de farlige situationer ved at fortælle især de unge om reglerne for at bade her, siger Erling Bundgaard.

Han og halinspektør Andreas Hansen glæder sig over, at der kommer 35-40 morgensvømmere hver morgen, og at aktiviteter som for eksempel aquafitness også har tag i mange.

Så de ser frem til, at lokalbefolkningen giver en skærv til friluftsbadet, når det skal renoveres.