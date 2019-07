Bylderup Friskole får ny leder

Aabenraa: Det er et velkendt ansigt, som 1. august sætter sig i stolen som ny skoleleder på friskolen i Bylderup Bov.

50-årige Helle Bonde-Petersen har været lærer på skolen de sidste tre år og afløser nu Ejnar Landkildehus, der efter 15 år som skoleleder har ønsket at give stafetten videre.

Hun glæder sig til at sætte sit præg på friskolen. Særligt faglighed og trivsel kommer i fokus.

- Jeg synes jo, vi er en skole, der er på vej med mange ting, og at vi har alle de grundlæggende ting på plads. Men jeg har selvfølgelig mine kæpheste og ting, jeg synes, er vigtige, for at en skole trives. Det er blandt andet faglighed, og at vi som lærere har fokus på læring. For at det kan lade sig gøre, skal børnene fungere og have det godt. De to ting går hånd i hånd for mig, siger Helle Bonde-Petersen.