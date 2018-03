Efter en række sløje år var 2017 et decideret jubelår, når det kommer til antallet af børnefødsler på tværs af Aabenraa Kommune. I Bylderup-Bov og omegn var der dog grund til at smile ekstra bredt. Her blev der nemlig født ikke færre end 28 børn, over dobbelt så mange som året før. Udsigten til mere liv i gaden glæder formand i borgerforeningen.

Flere børn giver mere liv. Derfor er det en glad formand i Bylderup-Bov Borgerforening, Inger Salomonsen, som kan konstatere, at der sidste år er blevet skabt ekstra meget liv i området. 28 børn blev der født i Bylderup Skoledistrikt. Det varmer gevaldigt efter et sløjt 2016, hvor der blev født blot 12 nye Bylderup-Bov'ere. - Vi vil jo gerne børnefamilierne, og vi ønsker, at der er noget liv i vores by. Vi synes jo, vi har så mange gode ting at tilbyde som både dansk og tysk skole, friskole, idrætscenter, mange foreninger og en flot natur. Vi vil så gerne have endnu flere til byen, og børnene er jo dem, vi skal bygge fremtiden på, siger Inger Salomonsen. Samtidig er sådan en positiv udvikling med til at holde liv i skoler og daginstitutioner. - Det er jo arbejdspladser, der også er med til at give liv. Så på den måde er det positivt for hele byen, siger Inger Salomonsen. Hun kan ikke forklare, hvordan tallet pludselig er steget så drastisk. - Det er nok mere eller mindre et tilfælde. Men vi har da konstatereret, at der er flyttet børnefamilier til. Det hænger tit sammen med, at de bliver tiltrukket af den tryghed, de små samfund tilbyder. Og så kan man altså få mere for pengene herude, siger Inger Salomonsen.

Bylderup-Bov Bylderup-Bov er opstået omkring jernbanen, der blev anlagt i 1867, hvor landsdelen endnu var tysk. Strækningen var dengang eneste øst-vest forbindelse i den danske del af Sønderjylland. I Bov og Bylderup kunne man ikke enes om, hvor stationen skulle ligge. Derfor placerede man stationen i det åbne land - mellem de to landsbyer. 1. januar 2018 boede der 1.326 personer i Bylderup-Bov.

Kilde: Aabenraa Kommune