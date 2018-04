Byhistorisk Forening får formentlig vand på sin mølle

Politikerne i teknik- og miljøudvalget ser med særdeles positive øjne på at hjælpe Byhistorisk Forening på vej, så Aabenraa Slotsvandmølle kan få både nyt møllehjul og vand til at køre det rundt.

Aabenraa: Aabenraa Slotsvandmølle er kommet lidt tættere på at male mel igen.

I hvert fald ser politikerne i teknik- og miljøudvalget positivt på at spytte i kassen, når der skal skaffes nyt møllehjul - det nuværende er kraftigt angrebet af råd - og laves et pumpesystem, så der kan komme vand til møllen igen. Siden Aabenraa Kommune ændrede gennemløbet i Mølledammen, har der ikke været tryk nok på vandet til at drive møllehjulet rundt.

Ejeren af den gamle vandmølle, Byhistorisk Forening, har præsenteret det samlede projekt for udvalget. Håbet er, at kommunen vil bidrage med cirka 460.000 kroner til anlæg af pumpesystemet. Resten af de cirka to millioner kroner håber foreningen at hente hos fonde samt Slots- og Kulturstyrelsen.

- Konkret har vi besluttet af tage det med til budgetseminar. Vi kan ikke finde pengene inden for vores egen ramme, fordi de fleste anlægsmidler allerede er prioriteret lang frem. Derudover ønsker vi afklaring omkring den fremtidige drift, siger næstformand i teknik- og miljøudvalget, Kurt Andresen (SP).