Byhistorie har medvind i Aabenraa

Aabenraa: Interessen for lokalhistorie er stor - og det kan Aabenraa Byhistoriske Forening også mærke. På generalforsamlingen forleden noterede formand Svend Andersen, at antallet af medlemmer er steget fra 508 til 555 i løbet af sidste år. Herudover har man 75 virksomhedsstøttemedlemmer, som blandt andet gør det muligt at tilbyde medlemmer, der ejer bevaringsværdige ejendomme, fire timers gratis arkitekthjælp. Dét er der stor efterspørgsel på.

Den byhistoriske forening er involveret i bevarelse og fornyelse på flere fronter, ligesom man driver Slotsmøllen - som dog mangler vand til at drive hjulet efter omlægning af Mølleåen. Derfor arbejder man både på at løse vandforsyningsproblemet og på at rejse penge til et nyt møllehjul, som vil koste over 800.000 kroner. Det er også Byhistorisk Forening, der ejer Auroras kanoner, som saluterer ved særlige lejligheder.

På valg til bestyrelsen var Astrid Meier, Orla Jensen og Svend Nielsen. Alle tre blev genvalgt.