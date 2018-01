Byggeri af multihal i Nørre Hostrup går i gang

Nr. Hostrup: Borgerne i Nr. Hostrup ved Rødekro fik sig en ekstra gave Lillejuleaftensdag. Den 23. december skrev bestyrelsen bag Nørre Hostrup Hus nemlig under på beslutningen om at påbegynde udvidelsen af forsamlingshuset med byggestart til foråret.

Finansieringen er nu så meget på plads, at bestyrelsen vælger at sætte projektet i gang.

Aabenraa Kommune har nemlig ydet en kommunegaranti på 1 million kroner til optagelse af lån. I forvejen havde kommunen afsat et tilskud på 1 million kroner i budgettet til udvidelsen - plus 105.000 kroner i driftstilskud det første år efter færdiggørelsen.

- Hele projektet med udvidelsen af forsamlingshuset i Nørre Hostrup løber op i godt fem millioner kroner, fortæller formanden for Nr. Hostrup Forsamlingshus. Hun er samtidig bestyrelsesmedlem i den forening, der for ca. fire år siden blev stiftet under navnet Nr. Hostrup Hus med ét eneste formål - nemlig at realisere planerne om en udvidelse, der egentlig er en multihal.

- Det begyndte egentlig med, at Jump-A-Lot - det tidligere SI-Center - opsagde aftalen med gymnastikforeningen, fordi Jump-A-Lot selv havde brug for pladsen. Det betød, at både gymnasterne og folkedanserne måtte benytte forsamlingshuset - somme tider med op til 45 aktive på holdene. Vi har jo over 400 medlemmer, fordelt over gymnastik og folkedans, fortæller Anne Grethe Jepsen.

Idéen om at bygge en multihal i forbindelse med forsamlingshuset fandt gehør i lokal-området.

- Der var kæmpe-opbakning til projektet, husker Anne Grethe Jepsen.

I alt 190 husstande gav et forhåndstilsagn om at støtte gennem anparter. Det viste lidt om den store opbakning, der var hos borgerne. Og det viste ikke mindst behovet for en multihal.

Siden er der kommet flere midler gennem sponsorstøtte - bl. a. fra DLG og fra SE Fonden, der har øremærket 250.000 kroner til projektet.

- Mange arrangementer er blevet holdt med det formål at vi kunne generere et overskud, der så blev givet videre til Nr. Hostrup Hus. Blandt andet en koncert med koret VisVocal. Den kunne vi arrangere takket være et bidrag fra Rotary. Desuden har vore fire lokalforeninger - Nr. Hostrup Forsamlingshus, Nr. Hostrup Ungdomsforening, Beboerforeningen og Familie & Samfund - bidraget med midler.

Ved at lånefinansiere en resterende del af byggesummen er projektet dermed "kommet i hus".

Der holdes derfor et informationsmøde i Nr. Hostrup Forsamlingshus torsdag, 11. januar, kl. 19 for at fortælle om det videre forløb.