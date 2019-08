Tinglev: Lokalsamfundet Tinglev viste sig fra den mest festlige og spøjse side lørdag eftermiddag.

Alle grene af byen og omegnen deltog i det traditionelle byfestoptog. Pengeinstitutter, landmænd med veterantraktorer, børnehaver, skoler, dagplejen, en autoforhandler, andre firmaer, det frivillige brandværn - og familier, venner samt pensionister på crossere.

Alle var de i samme båd i den times tid, hvor optoget blev linet op på Centerpladsen for derefter at slange sig gennem Hovedgaden. Formålet for alle ligegyldigt hvilken alder og stand de havde, var det samme. At skabe et festligt skue for deres egen fornøjelses skyld samt for tilskuerne.

Og de sidste var der mange af i det flotte vejr. Mange stod op på fortovet og cykelstien langs Hovedgaden, mens andre havde slæbt stole og borde frem for at flytte havehyggen ud til byens lange hovedstrøg for en stund.

Især børnene blandt tilskuerne fik en ekstra fornøjelse, for mange af optogets deltagere smed karameller og bom ud på gaden, og så gjaldt det ellers om at komme først og få samlet slikket op.