Buuuuum - og så var der 650 tons skrot

Torsdag sprængte tyske eksperter benene væk under Enstedsværkets store kedelbygning, så den sank sammen på stedet. Det blev lidt af et tilløbsstykke, for den store kraftværksblok har været et vigtigt stykke af byens historie i over 40 år.

Det var med vilje

Og alt forløb, som det skulle.

Det kunne en lettet leder af det omfattende nedrivningsprojekt, Kim Andresen, fortælle.

- Nu kan jeg sove roligt igen. Selv om vi har haft et tysk sprængningsfirma til at stå for det, har der godt nok været mange ting, der skulle forberedes. Men det gik lige efter planen. Benene knækkede, så bygningen kollapsede, som den skulle, forklarede Rimeco-medarbejderen, der godt var klar over, der i menneskemængden ville lyde et "de har da vist lavet en fejl", da det sidste røde øre stod tilbage i ensom majestæt over ruinerne:

- Det var med vilje. Der var ikke plads til også at vælte den, så det gør vi først, når vi har fået ryddet op i bunken.