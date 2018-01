Butik flytter efter voldsom brand

En brand kort før nytår på gågaden i Aabenraa betyder, at butikken Garn & Gevanter midlertidigt flytter i nye lokaler.

Aabenraa: Natten til torsdag få dage før nytår udbrød der brand i en etageejendom på Ramsherred 10 i gågaden i Aabenraa. Ingen personer kom noget til, men butikken Garn & Gevanter har på grund af røgskader valgt midlertidigt at skifte domicil til Ramsherred 13.

- Butikken skal også renoveres, og derfor har jeg valgt at finde et andet lokale, så jeg ikke skal vente to-tre måneder på, at håndværkerne bliver færdige, siger Gitte Herbst, der er indehaver af Garn & Gevanter.

Butikken slap billigt fra branden, mens lejlighederne på de øverste etager blev væsentligt mere medtaget.

- Det er altid ærgeligt med sådan en skade, og tidspunktet er jo yderst dårligt, når der nu er ved at komme gang i den nordlige ende af gågaden igen. Derfor er det også fint for mig, at jeg - takket være en foretagsom person, der tror på den nordlige ende - kan flytte ind så hurtigt, siger Gitte Herbst.