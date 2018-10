Budget: 19 ændringsforslag blev nedstemt

Aabenraa: Også under 2. behandlingen af budgettet på onsdagens byrådsmøde i Aabenraa Kommune var der bred enighed partierne imellem.

Det var kun Enhedslistens medlem, Jens Bundgaard Nielsen, der gav andledning til lidt debat. Jens Bundgaard Nielsen præsenterede nemlig ikke mindre end 19 ændringsforslag, men på forhånd havde han ikke de store forventninger.

- Jeg forventer ikke, at nogen ændrer holdning, sagde Jens Bundgaard Nielsen, der blandt andet slog et slag for, at kommunen får en borgerrådgiver, og at der gøres noget mere for de hjemløse.

Samtlige 19 forslag fra Enhedslisten blev nedstemt med 30 mod en stemme. Der var også seks andre ændringsforslag på dagsordenen, og de blev godkendt med bred enighed. Dermed kunne borgmester Thomas Andresen (V) konstatere, at 2. behandlingen af budgettet var i hus.

Borgmesteren kunne også oplyse, at Aabenraa Kommune er blevet tildelt 13,5 millioner kroner af staten i 2019 og 2020 i forbindelse med udligningsreformen. De penge skal bruges som budgetværn.