Brugsen og skolen går sammen i kampen mod stramme regler for fredskov

Den 19. august får Rødekro igen besøg af en gruppe folketingsmedlemmer. Målet er at få gjort op med stive regler om fredskov, der spænder ben for både Hærvejsskolen og SuperBrugsen.

Hærvejsskolen ville meget gerne have både belægning og lys på den cykelsti, der forbinder skolen med Rødekro by. Men også her står Miljøstyrelsen i vejen.

Rødekro: SuperBrugsen i Rødekro har planer om flere parkeringspladser og et højlager, Men det har Miljøstyrelsen foreløbig sat en stopper for.

I 1805 blev der i Danmark indført en fredskovforordning, som blandt andet betød, at man fik pligt til at plante ny skov, når man havde fældet nogle af de gamle træer.Siden har det været sådan, at al skov automatisk blev fredsskov, når det blev købt af en kommune eller en anden offentlig myndighed. Fredskovspligten falder ikke bort, når skoven skifter ejer.

Mørk og smattet cykelsti

Helle Lausten, der er formand for skolebestyrelsen ved Hærvejsskolen, fortæller, at den manglende belægning og belysning på stien gennem skoven, går ud over trafiksikkerheden.

- Det betyder, at mange børn i stedet cykler ad Hærvejen, som er en forholdsvis smal vej med tung trafik. Det betyder også, at der er mange forældre, der vælger at køre deres børn i skole. Det kan vi se på den store belastning, der er på vores ankomstområde om morgenen, fortæller hun.

Stien gennem skoven er en kort og nem smutvej fra Rødekro til Hærvejsskolen, men den er ikke belyst, og belægningen består kun af stenmel, fordi den løber gennem en fredskov.

- Det kan være godt nok om sommeren, men i perioder med frost og sne bliver det noget smat at cykle i. Jeg har vasket mange skoletasker af den grund, fortæller Helle Laustsen.

SuperBrugsen i Rødekro har for et par år siden købt arealet ind mod jernbanen, hvor der er et bredt læbælte. Men denne bevoksning har også vist sig at have status af fredsskov, og derfor må SuperBrugsen ikke fælde træerne.

Bestyrelsen har ellers tilbudt at tilplante et dobbelt så stort areal i et andet område nær Rødekro.