Brud på reglerne: Politikerne hænger for lavt

De valgplakater, der pryder gader og veje i denne tid, hænger ikke alle som de skal. Især kniber det med højden. Valgplakater skal hænge mindst to meter og 30 centimeter over jorden, siger reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Hans Christian Schmidt (V) er observeret i cirka halvanden meters højde over jorden, mens en af Mette Bocks (LA) plakater er helt nede på godt en meter. Theis Kylling Hummeltoft når op i to meters højde, men det er ikke nok, når reglerne fra Økonomi- og indenrigsministeriet siger, at plakaterne skal hænge mindst to meter og 30 over fortov eller cykelsti

AABENRAA: Når det gælder ophængning af valgplakater på korrekt vis, har det ene parti ikke rigtigt noget at lade det andet høre. En hurtig tur op og ned ad Tøndervej i Aabenraa afslører, at der mange steder er problemer med højden.

Valgplakater må tidligst hænges op den fjerde lørdag før valget klokken 12.Plakaterne skal hænge mindst to meter og 30 centimeter over fortov eller cykelsti. Plakater må hænge i lys og elmaster på private fællesveje. På kommune- og statsveje må man også bruge hegn, vejtræer og genstande, der er fæstnet i jorden. Plakater og strips skal fjernes senest otte dage efter valgdagen. Valgplakater må ikke dække for færdselstavler, hindre oversigt eller på anden måde udgøre en fare for færdselssikkerheden. Reglerne findes på økonomi- og indenrigsministeriets hjemmeside.

Theis Kylling Hummeltoft (S) sniger sig helt op i to meters højde, men valgplakater skal hænge mindst to meter og 30 centimeter fra fortovet. Foto: Bente Staugaard.

Kommunen holder øje

Det er Aabenraa Kommune, der har ansvaret for, at reglerne om valgplakater bliver overholdt indenfor kommunegrænsen.

- Vi får som regel en del henvendelser angående valgplakater i løbet af en valgkamp, og vi følger op på dem i den rækkefølge, vi får dem, fortæller Jesper Juhl Kristensen, der er afdelingsleder i Drift og Anlæg.

- Hvis vi konstaterer, at en valgplakat hænger forkert, så henvender vi os til den ansvarlige for ophængningen, og vedkommende får så 24 timer til at rette op på sagen. Sker det ikke, så piller vi plakaten ned, og partiet får besked om, hvor de kan hente den, oplyser han.

Partier og andre, der hænger plakater op i lygtepælene, skal forsyne plakaten med navn og telefonnummer på den ansvarlige, så kommunen har let ved at kontakte vedkommende.

- Når plakaterne hænger for lavt, er det ofte, fordi de er gledet ned eller fordi plakaterne ovenover har presset dem ned, mener Jesper Juhl Kristiansen.

Han understreger, at kommunen altid er hurtigt ude, hvis en plakat skygger for udsigten til et vejskilt eller på anden måde er til fare for trafiksikkerheden.

Kommunen venter ikke nødvendigvis med at gøre noget, indtil der kommer en henvendelse.

- Vi holder øje med valgplakaterne - nøjagtig som vi holder øje med huller i vejene og meget andet, understreger Jesper Juhl Kristensen.