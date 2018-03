Brigitte fik sin Buddha-figur vurderet: Pris 250.000 kr.

Brigitte Hansen fra Augustenborg var en anelse blød i knæene, da hun tirsdag forlod Brundlund Slot. Bruun Rasmussen Kunstauktioner havde netop vurderet hendes Buddha-figur til at have en værdi på kvart million.

AABENRAA: Brigitte Hansen fra Augustenborg var blandt de første i køen, da Bruun Rasmussen Kunstauktioner tirsdag eftermiddag holdt vurderingsarrangement på Kunstmuseet Brundlund Slot i Aabenraa.

Hun havde taget et arvestykke med for at få det vurderet af eksperterne, og resultatet kom som et chok. Den gamle Buddha-figur, som Brigittes tipoldefar for mange år siden havde med hjem var Kina, viste sig at være rigtigt mange penge værd.

I forvejen havde Brigitte Hansen regnet med, at få maksimalt 15.000 til 20.000 kroner for figuren, men eksperterne vurderede den til at kunne indbringe et sted mellem 200.000 og 250.000 kroner.

- Jeg er sådan helt....., sagde Brigitte, som manglede ord, da hun kom ned ad trappen fra første sal, hvor vurderingsarrangementet fandt sted.

- Jeg havde ingen anelse om, at den var så meget værd. Nu siger de, at den skal med på den internationale auktion.

- Min tipoldefar var entreprenør. Jeg ved ikke, hvorfor han rejste til Kina. Måske var han bare på ferie. Jeg har aldrig været i Kina, men det skal jeg da nu, sagde Brigitte, som også havde to kinesiske løvefigurer med for at få dem vurderet.

De blev sat til 20.000 kroner tilsammen, og de skal også på auktion.