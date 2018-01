Bridgespillere vil undgå diskorytmer

AABENRAA: Ejendommen på Storetorv 7 i Aabenraa huser i øjeblikket Diskotek Seven i stueetagen og det lokale bridgecenter på første sal. Aabenraa Bridge Center ejer lokalerne på første sal. og derfor har formanden for centret, Jørn Jeppesen, fulgt nøje med i diskussionen om, hvorvidt der skal laves en ny lokalplan for bygningen, der lovliggør diskoteket i stueetagen.

Planklagenævnet har erklæret diskoteket ulovligt i henhold til den nuværende lokalplan, men et flertal i vækst- og udviklingsudvalget er indstillet på at lave en ny lokalplan, som kun skal gælde for Storetorv 7, og som skal gøre diskoteket lovligt.

- Vi var blandt dem, der klagede over diskoteket, og vi fik medhold i, at det var ulovligt i forhold til gældende lokalplan. Men nu lovliggør kommunen bare diskoteket med en ny lokalplan, fordi den gamle ikke passer. Det er vi bestemt ikke glade for, siger Jørn Jeppesen.

- Vi lider jo et værditab på vores ejendom, når lokalplanen siger, at her må ligge et diskotek. Hvis vi ønskede at sælge, ville det blive til en betydeligt lavere pris, og måske kan det slet ikke lade sig gøre at sælge i det hele taget, siger bridgeformanden.

- Naboen ved siden af diskoteket er i samme situation. Deres ejendomme falder også i værdi, hvis lokalplanen laves om.

- I stedet for bare at lave lokalplanen om, bør kommunen erkende, at den har lavet en brøler. Det kan ikke passe, at der skal være sådan et sort hjørne på Storetorv, når kommunen nu lige har brugt en masse penge på at renovere området, siger Jørn Jeppesen.

Han ved ikke endnu, om Aabenraa Bridge Center vil søge kommunen om erstatning for værditabet. I første omgang vil bridgespillerne protestere mod den kommende lokalplan.

- Vi har et fint forhold til den nuværende diskoteksejer. Diskoteket drives af søde og rare mennesker. Men det er ikke sikkert, at eventuelt nye ejere af stedet er lige så hensynsfulde, siger Jørn Jeppesen.