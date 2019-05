Aabenraa: 16 par har spillet i to rækker ved Åbent Hus i Aabenraa Bridgecenter. I A-rækken vandt Anders Løbner-Christian Panbo. Nr. to blev Jørgen Nørgaard-Jesper Olsen, mens B-rækken blev vundet af Ellen Boisen-Erik Hansen, her blev Vibeke Liebel-Annelise Kjær nr. to.

12 par spillede onsdag i en række. Rækken blev vundet af Bente Evald-Iver Struck. Nr. to blev Brigitte Sicka-Niels Dahl og nr. tre Margit Grove-Holger B. Nielsen.

/EXP