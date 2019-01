Brev til politikerne: Lad byen flytte ned til kajkanten

Provst Kirsten Sønderby er blevet så forelsket i sin nye hjemby Aabenraa, at hun gerne vil være med til at præge debatten om byens fremtid. Hun har sammen med tre andre skrevet et brev til byrådet, hvor de opfordrer til at have en plan klar for havnen, hvis erhvervshavnen i byen flytter til Enstedværket.

- Det er ikke afgørende for os, at det bliver der, hvor Ewers ligger, som de andres projekt lægger op til. Det afgørende for os er, at der ligger en plan klar for havnen, når den ikke længere skal være erhvervshavn. Dermed undgår man også at falde for fristelsen med at sælge til en investor, som vil bygge i stål og krom. Det er min frygt, at man vil plastre havne til med det. Vi kan se potentialet på havnen for at skabe fællesskaber for byens borgere, men også noget, som vil tiltrække andre, forklarer Kirsten Sønderby.

De fire deler en kærlighed til byen, og derfor blander de sig nu i debatten om havnens fremtid. De har ladet sig inspirere af det forslag om en kulturpier, som Gunnar Pedersen, Eskild Beck og Ole Weile kom med sidste efterår, men i brevet videreudvikler de på tankerne og mener, at både søfartsmuseet, kunstmuseets maritime billedsamling og biblioteket skal flytte sammen i et hus for fjord og kultur på havnen i fremtiden.

- Et havnebad, kolonihaver, hvor man kan dyrke tang, husbåde - måske med et B&B, fiskepladser for handicappede, naturvejledning, iskiosk, erhverv, atelierer, butikker. Mulighederne er mange. Det vigtigste er at fortælle historien - om, hvordan fjorden altid har været vores forbindelse til verden. Den historie kan fortælles i mange kontekster, mener Anne Lildholdt Jensen.

Udover et hus til museerne og biblioteket mener ildsjælene, at havnen rummer så mange muligheder, at det kun er fantasien, der sætter grænser.

Havnen er en erhvervshavn

Det er der heller ikke pt nogen risiko for, at Aabenraa Havn gør. Der er nemlig her ikke nogen som helst tvivl om, at havnen er en erhvervshavn, og man går ikke med nogen tanker om at skulle lave en helhedsplan for noget, der måske - måske aldrig sker.

- Det er i orden at have visioner for fremtiden, og det har vi også i byrådet, men det nytter ikke at så tvivl om, at Aabenraa Havn er en erhvervshavn. Vi skal ikke skabe tvivl om de arbejdspladser, for de er vigtige for byen, og vi skal sende det væsentlige signal til virksomhederne på havnen, at de kan trygt samarbejde med både havnen og kommunen om udvikling af deres virksomhed, understreger Erwin Andresen (Sl.P), som er formand for havnebestyrelsen.

Aabenraa Havn overtog sidste år ejerskabet af EV2 på Enstedværket, efter Rimeco var færdige med nedrivningen, og den handel har måske forvirret borgerne i Aabenraa og fået dem til at tro, at nu flytter hele havnen til Enstedværket.

- Vi flytter jo ikke i morgen, og jeg tør slet ikke sætte årstal på. Vi er tæt dialog med virksomhederne, men de skal være med på det, for de har flere hundrede millioner kroner investeret på Aabenraa Havn, forklarer havnedirektør Henrik Thykjær.