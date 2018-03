Brev fra FOA rejser flere spørgsmål

Ombudsmanden har fået nye oplysninger fra FOA i sagen om ytringsfriheden i Aabenraa Kommune. Spørgsmålet er, om det var "åbenlyst urigtigt", da to ansatte udtalte at Kruså Skole er fyldt med skimmelsvamp.

Anledningen er, at ansatte i kommunen i flere omgange er blevet kaldt til samtale med deres overordnede, efter at de har ytret sig om forhold på deres arbejdsplads. Ifølge ministeriets retningslinjer må offentligt ansatte dog gerne ytre sig, hvis de ellers overholder deres tavshedspligt og gør opmærksom på, at de udtaler sig på egne vegne og ikke på vegne af deres arbejdsplads.

AABENRAA: Umiddelbart lyder det som to vidt forskellige sager, men spørgsmålet om, hvorvidt der er skimmelsvamp på Kruså Skole eller ej, kan faktisk få en betydning for ombudsmandens vurdering af ytringsfriheden i Aabenraa Kommune.

Sandt ellers falsk

Ombudsmanden har i flere omgange indhentet oplysninger fra Aabenraa Kommune om sagen, og nu ønsker ombudsmanden igen nogle svar.

Baggrunden er, at Kommunaldirektør Tom Ahmt i sit seneste svar til ombudsmanden oplyste, at to medarbejdere fra Fjordskolen blev kaldt til samtale, fordi de havde fremsat "åbenbart urigtige" påstande til FOA's blad. Her var de to citeret for at sige, at Kruså Skole er fyldt med skimmelsvamp.

Nu har formanden for FOA Sønderjylland, Bent Holm Poulsen, så sendt tre rapporter fra Teknologisk Instutut om indeklimaet på Kruså Skole videre til Folketingets Ombudsmand.

Bent Holm Poulsen påpeger, at der er fundet skimmelsvamp i fire ud af 16 undersøgelser og mener derfor, at de to medarbejdere fra Fjordskolen ikke har udtalt sig faktuelt forkert.

Derfor skal Aabenraa Kommune nu igen til at udarbejde en redegørelse til Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmanden vil gerne vide, om der findes andre rapporter om indeklimaet på Kruså Skole, og om problemerne med skimmelsvamp er udbedret.