Brandmændene skal have ny chef

Brand & Redning Sønderjylland skal ud og finde en ny øverste chef. Jarl Vagn Hansen, der har stået i spidsen siden stiftelsen for to et halvt år siden, har fået job som beredskabsdirektør ved TrekantBrand.

TINGLEV: Brand & Redning Sønderjylland, der tager sig af beredskabet i Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner, skal ud og finde en ny direktør. Jarl Vagn Hansen, som har stået i spidsen for beredskabet for de tre kommuner, siden det blev stiftet, har fået nyt job. Han skal være beredskabsdirektør for TrekantBrand, der er fælles beredskab for seks kommuner. TrekantBrand har hovedkvarter i Vejle. Jobskiftet betyder, at Jarl Vagn Hansen kommer tættere på sin arbejdsplads. Han bor i Kolding med sin kone Berit og to børn. - Arealmæssigt er det et lidt større område, og når det gælder indbyggertal er det meget større. Til gengæld er der kun 20 stationer i TrekantBrand, mens vi her i Brand og Redning Sønderjylland har 33 stationer, oplyser Jarl Vagn Hansen.

Jeg får dog stadig med frivillige at gøre, for der er faktisk fem frivillige brandværn i mit nye område. Jarl Vagn Hansen, beredskabsdirektør.