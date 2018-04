Brandmænd fik travl mandag: Tre voldsomme brande i Aabenraa og omegn

Aabenraa/Løjt Kirkeby/Rens: Mandag morgen klokken 05.01 lød alarmen. En firlænget gård på Nørbyvej ved Løjt Kirkeby stod i flammer, og et stort antal brandfolk rykkede ud for at få bugt med ilden. Den voldsomme brand medførte store materielle skader, men ægteparret, der boede i stuehuset, nåede heldigvis ud i tide.

- Beboerne reddede sig selv ud, og der er heller ingen dyr, der er kommet til skade. De står på marken, sagde indsatsleder Esben Lorentzen, mens brandmændene stadig var i gang med efterslukningen.

- Vi vil nok være her det meste af dagen i forbindelse med efterslukningen, og der er også sendt bud efter brandefterforskere, da vi endnu ikke kender brandårsagen, sagde Esben Lorentzen.

Rundt om den firlængede gård stod et utal af både, men de undgik alle flammerne. Samtidig kunne man se, at brandmændene havde samlet en masse gasflasker foran gården og i sikkerhed for flammerne. Om de har noget med branden at gøre er endnu uvist.

Den voldsomme brand betød, at Nørbyvej var spærret i begge retninger, og flere af brandmændene konstaterede da også nøgternt, at der var tale om en meget voldsom brand.

Omkring klokken 9.00 lykkedes det brandvæsenet at få ilden under kontrol, men samtidig med at brandmændene var i fuld gang med efterslukningen, kom der en ny anmeldelse om brand.