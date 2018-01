Brandfolk i festtøj måtte rykke ud til færdselsuheld

Kruså: Det er sjældent, at man møder så velklædte brandfolk som dem fra Holbøl Frivillige Brandværn. Da en anhænger med træpiller væltede på Sønderborgvej øst for Kruså lørdag eftermiddag rykkede brandværnet nemlig ud i skjorte og slips. Godt nok var fest-tøjet gemt under dragten, men brandfolkene var blevet alarmeret, mens de sad ved kaffen under Beredskabets nytårsparole i Kliplev.Der blev en del oprydningsarbejde på Sønderborgvej - dog mest med koste, idet tankbilen havde spredt en stor mængde træpiller ud over kørebanen.

Uheldet skete fordi chaufføren, en 57-årig mand fra Aabenraa, kom for langt ud i rabatten med køretøjet og ikke kunne rette op, oplyser politiet.

Vejen var først helt spærret og derefter kunne man passere med forsigtighed indtil klokken cirka 14.15, hvor en lynhurtig oprydning af vejbanen gjorde det muligt at genåbne vejen helt.

Uheldet skete klokken 13.31, og man forventede egentlig først at kunne genåbne vejen klokken 15. Vagtchef Ivan Gohr Jensen oplyser, at der ikke er nogen, der er kommet til skade i forbindelse med uheldet. Der er kun sket materiel skade.