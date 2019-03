Hovslund: Der skete ingen personskade, da der tirsdag aften opstod brand i en villa på Stationsvej i Hovslund.

Syd- og Sønderjyllands Politi orienterede på Twitter om branden, som blev anmeldt klokken 23.50. Heraf fremgik det, at alle personer var kommet ud af huset, og at branden var under kontrol en times tid efter første tweet.

- Der er ikke sket nogen personskade, og jeg har ikke noget om, hvordan branden skulle være opstået. Det skal vi nu have undersøgt yderligere, siger politikommissær Thomas Berg dagen derpå.