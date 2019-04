Brand i plastikfabrik i Tinglev: Røgen er giftig. Kom væk!

Beboere i områderne Hybenvænget, Brombærvænget, Merianvænget og Mosevang opfordres til at holde sig indendørs og lukke vinduer. Slukningsarbejdet ventes at vare til efter midnat.

Der er ild i en bygning på J. Schilgen Vej i Tinglev, der er et firma med plastik recykling. Der udvikles kraftig røg, der driver ind over boligområdet i Tinglev. Tilskuere bedes holdes sig på god afstand, og undgå røgfanen. # politidk

Klokken 22.30 oplyser politiet, at branden ventes at vare til langt ud på natten. Samtidig lyder det fra Beredskabsstyrelsen, at branden endnu ikke er under kontrol.

- Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte lægevagten. Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde, lyder det i en beredskabsmeddelelse.