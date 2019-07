Flemming Bonde, ejer af Polyloop, der samler genanvendeligt plast ind, har ikke kunnet finde en ny opbevaringsplads. Ingen vil binde an med at leje ud til ham efter branden i Tinglevs industrikvarter, hvor plastaffaldet sendte store, sorte røgskyer mod himlen.

Allerede to uger efter branden havde han fundet nye lokaler på Bergensvej i Rødekro, men det er endnu ikke lykkedes ham at finde udendørs opbevaringsplads.

For rundt omkring bygningerne står trækasse efter trækasse stablet med mange forskellige typer plastaffald, som tilhører den ene af stedets tre lejere, Flemming Bonde. Han har gennem 13 år bygget forretningen Polyloop op, der samler genanvendeligt plast ind med videresalg for øje.

Én ting er dog at få fjernet alt det ødelagte. En anden at få ryddet resten af arealet.

Tinglev/Rødekro: Ole Nissen, ejeren af de lagerbygninger i Tinglev, der i slutningen af april brændte ned til grunden, har besluttet, at der nu skal ryddes op, og at de 17.000 kvadratmeter sandsynligvis skal sættes til salg.

Alt, Polyloop havde under tag, gik til ved branden i april, men der stod også en masse forskellige typer plast opmagasineret ude på den store grund, og det er endnu ikke lykkedes Flemming Bonde at finde en ny lokation til det. Foto: Claus Thorsted

Det var traumatiserende

- Mine maskiner, der stod inde i bygningerne, gik til, men de fleste af mine materialer udenfor blev reddet. Jeg troede bare, jeg skulle rydde op med det samme, men jeg kan simpelt hen ikke få plads til at opbevare det andre steder, fordi folk er bange. Her på min nye adresse har udlejeren eksempelvis forbudt mig at stille noget udenfor, forklarer Flemming Bonde med henvisning til, at det var fra hans lokalitet, den store, sorte røgfane steg op:

- Så jeg er indtil videre nødt til at lade det stå i Tinglev og så hente det, efterhånden som jeg får brug for det. Udfordringen er, at jeg har 15 forskellige materialer, og jeg skal have et helt læs, før jeg kan sende det afsted.

Syd- og Sønderjyllands Politi har slået fast, at Polyloop var uden skyld i branden - den opstod uden for hegnet, der omkranser lagerbygningerne - men det har alligevel taget på Flemming Bonde. Som inkarneret genbrugsmand var det ikke sjovt at se røgen drive af sted.

- Det var virkelig traumatiserende. Det var jo det modsatte af det, vi går og laver, som han siger.