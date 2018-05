Braemar kom i havn med musik og flag

Krydstogtskibet Braemar lagde for anden gang til i Aabenraa Havn onsdag morgen. Det skete igen med kanonsalut, musik og flag, men med knap så mange mennesker på havnen som for to år siden.

Aabenraa: Der var solskin, kanonsalut og flag, da krydstogtskibet Braemar onsdag morgen lagde til i Aabenraa for anden gang.

Setuppet på Sønderjyllandskajen var næsten det samme, som da skibet lagde til i august 2016, og reaktionen på velkomsten med musik, flag og kanonsalut var lige så stor. De engelske turister ombord stod ved rælingen og nød synet og klappede af Street Parade hver gang, de var færdige med et nummer.

Borgmester Thomas Andresen (V) var der, og det samme var havnedirektør Henrik Thykjær, direktør for Destination Sønderjylland Karsten Justesen, direktør for Business Aabenraa, Helle Malene Kjølsen Olsen, og eventmanager for Shop i City Aabenraa, Dorthe Bjerrum Hilbig, men de almindelige borgere var der ikke så mange af. Enkelte var mødt op for at byde velkommen med både det danske og britiske flag, men det var ikke i nærheden af, hvad der var af tilskuere i 2016.

Braemar er i Aabenraa frem til klokken 16 onsdag, og der er aktiviteter på både havnen og i byen hele dagen.