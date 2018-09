De 34 medlemmer af Bov IF Bowling må enten finde noget andet at give sig til eller begynde at dyrke deres sport udenbys. Grænsebowling lukker, når sæsonen er ovre.

Kruså: Heidi Schmidt Pedersen, formand for Bov IF Bowling, fik sig en slem overraskelse, da JydskeVestkysten onsdag aften skrev, at bowlinghallen ved Grænsehallerne lukker for bowling, hvis Grænsehallerne tager imod 238.000 kroner i tilskud til en akut tiltrængt renovering af taget.

- Total frustration. Jeg er formand og med til at træne ungdommen, og min mand (Erik Lind Pedersen, red.) er ungdomstræner og bestyrelsesmedlem, så det er total krise for os. Og jeg har lige i dag fået bekræftet, at vi lukker med udgangen af sæsonen, siger Heidi Schmidt Pedersen, formand for Bov IF Bowling.

- Vi er på herrens mark og har indkaldt til hastebestyrelsesmøde i aften (torsdag, red.) for at finde ud af, hvad vi gør, men vi har for så vidt ingen muligheder. Vi får ikke folk til at køre en halv time hver vej med deres børn til Aabenraa, uddyber Heidi Schmidt Pedersen, der selv har to børn, der spiller bowling.

Lukningen i Kruså er også kommet Dansk Bowling Forbund for øre.

- Der er krise, fordi man mister mange medlemmer på landsplan, så de er også meget oprørte, fordi det er 34 medlemmer mere, de lige pludselig mister. De har sagt, de vil hjælpe os, hvis der er noget at gøre, fortæller Heidi Schmidt Pedersen.