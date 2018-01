Bov-ægtepar har samlet underskrifter: - Et forkert sted at spare

I Bov Svømmehal kan pensionisterne ikke længere komme ind på et børnebillet. Det har fået ægtepar til at samle underskrifter. Kommunen er ved at se på sagen.

Aabenraa: Det er ikke kun i Tinglev, at morgenbaderne er i oprør. I Bov har ægteparret Grethe og Klaus Gierl været i gang med at samle underskrifter i protest mod, at pensionister ikke længere kan komme ind til børnepris, men må betale fuld pris. Det betyder en stigning fra 380 til 650 kroner for et 20 turskort. - Det er alligevel mere end ti kroner per gang, og det er flere, der har givet udtryk for, at så har de ikke råd til at svømme så tit, forklarer Grethe Gierl, der ikke ved, om hun får noget ud af sine anstrengelser, men hun håber da. - Det er småpenge for kommunen, og jeg synes, det er et forkert sted at spare. Det er jo vigtigt, at vi pensionister holder os i gang, som argumentet lyder.

Ny struktur 1. januar blev strukturen i de kommunale idrætsanlæg og svømmehaller ændret. Det betyder, at svømmehallerne i Rødekro, Tinglev og Bov nu drives under ét med Knud-Gert Diedrichsen som ansvarlig leder.Det har betydet, at billetstrukturen, der de tre steder var et levn fra før kommunesammenlægningen, er blevet harmoniseret, så der nu kun er enkeltbilletter, 10 og 20 turs-kort. En enkeltbillet til voksne koster 40 kroner, mens en børnebillet er sat ned fra 30 til 25 kroner.

Det er på to do-listen Grethe Gierl kan i første omgang notere sig, at der er blevet lyttet. Ligesom den nye leder af Aabenraa Haller & Huse, som de tre svømmehaller er samlet under, Pia Paustian, også er opmærksom på udfordringen i Tinglev. - Det er fint, at brugerne melder tilbage med feedback, og det står på vores to do-liste, at vi skal have kigget på, om vi har de entrépriser, vi skal have. Eller om vi også skal have en form for månedskort eller halvårskort, siger Pia Paustian, der oplyser, at man i øjeblikket er ved at indhente en pris på et fælles elektronisk system, så eksempelvis det samme klippekort kan bruges i alle de tre svømmehaller i Rødekro, Tinglev og Bov. - Men vi skal også i det hele taget have fundet ud af, hvad der er fornuftigt i forhold til helheden. Har vi de muligheder, borgerne gerne vil have? Og det er ikke kun i forhold til priserne, men også i forhold til åbningstiden, siger Pia Paustian.