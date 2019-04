Bov IF cricket vil tilbage i 2. division

For mange aflyste kampe på hjemmebane betød, at Bov IF cricket rykkede ned fra 2. division og nu starter sæsonen i 3. division vest. Holdet, der har fået ny hjemmebane i Holbøl, satser dog stærkt på at rykke op igen. Ikke mindst grundet tilgangen af nye spillere.

- Vi har stort set det samme hold, som forrige år gik igennem turneringen uden at tabe. Så der er et stort potentiale i holdet. Desuden har vi fået et par nye - og unge spillere, lyder det fra formanden.

Han spår også gode chancer for at rykke op igen - og tilbage i 2. division.

- Sidste sæson gik ikke så godt for os, når vi taler udendørs. Vi havde en del kampe, som vi måtte aflyse, fordi banen i Kruså ikke var klar. Det betød, at vi blev taber-dømt - hvilket igen havde til følge, at vi rykkede ud af 2. division og nu spiller i 3. division vest, fortæller Shekib Naib Khail, som dog så kan glæde sig over, at holdet vandt en 2. plads i indendørs cricket.

I de seneste uger har formand og spiller Shekib Naib Khail lagt en del træningskampe ind i programmet for at trimme formen på spillerne.

Holbøl: Cricket-sæsonen er sådan set allerede i fuld gang for Bov IF cricket, der har fået ny hjemmebane i Holbøl. For når udendørs turneringen indledes på søndag, 28. april, på udebane i Herning, så skal alt bare være på plads.

God oplevelse

Godt nok har der været lidt udskiftning af de spillere, der kom fra flygtningecenteret i Uge.

- De var med til at opbygge Bov IF cricket, idet de var en del af holdets grundstamme. Og de var med til at vinde DM i 2016. Nu er nogle er flyttet, andre er udvist, fordi de ikke fik opholdstilladelse - men det har været en god oplevelse for Bov IF at have dem, siger Shekib Naib Khail.

For de gode sportslige resultater har nu betydet, at klubben får tilgang fra et større geografisk område.

- Vi har således tre nye spillere, der kommer fra Flensborg.

Den nyanlagte bane i Holbøl lover godt for sæsonen.

- Vi har dog endnu ikke aftalerne helt på plads med Aabenraa Kommune, når det gælder græsslåning. Græsset gror jo i denne tid, så vi vil helst have det klippet lige op til en kamp. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så må vi jo om nødvendigt låne en havetraktor et sted.