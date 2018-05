Borgmesterjubel i Aabenraa: Fedt med Eva Kjer som minister

Thomas Andresen lægger ikke skjul på sin glæde over, at sønderjyden Eva Kjer Hansen er tilbage som minister.

AABENRAA: - Fedt, fedt, fedt - det er bare alle tiders.

Venstres Thomas Andresen lægger ikke skjul, at han er mere end bare almindeligt glad for, at hans partifælle Eva Kjer Hansen nu er tilbage som minister efter onsdagens regeringsrokade.

Aabenraa-borgmesteren mener, at Christiansborg rykker tættere på hans kommune med udnævnelsen af Eva Kjer Hansen, der ganske vist er valgt i Kolding-kredsen, men bor i Aabenraa.

- Jeg erkender, at jeg var træt af det, da hun blev væltet som minister. Det er kun positivt, at Eva Kjer er tilbage, ikke kun fordi hun er sønderjyde, men fordi hun er en dygtig sønderjyde, siger Thomas Andresen, der mener, at Aabenraa Kommune går styrket ud af rokaden.

Aabenraa-borgmesteren har blandt andet brugt Eva Kjer Hansen i forbindelse med indgåelsen af energiforliget fra i år og i debatten om den såkaldte grænsependlerskat. Energiforliget betød blandt andet en ændring af afgifterne på overskudsvarme, som indebærer, at varmen fra det nye datacenter i Kassø vil kunne bruges af lokale fjernvarmeselskaber.