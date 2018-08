Borgmester undsiger egen udvalgsformand

Aabenraa: - Det ville være et brud på vores økonomiske politik, hvis vi begyndte at give ekstra bevillinger til Fjordskolen. Vi har jo aftalt, at vi ikke giver tillægsbevillinger. Til gengæld har institutionerne lov til at have et merforbrug på fire procent. Vi mener, at den ekstra udgift derfor kan klares af skolen selv, forklarede Kirsten Nørgård Christensen (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget, til JydskeVestkysten i sidste uge, hvor udgifterne til Fjordskolens udskudte flytning til Kruså igen var oppe at vende i udvalget.

Efter mødet i økonomiudvalget forleden var tonen pludselig en helt anden fra Kirsten Nørgård Christensens partifælle, borgmester Thomas Andresen, da han talte om udgifter, der bør findes plads til ved de kommende budgetforhandlinger.

- Jeg føler da også, at det her med Fjordskolen er noget, jeg kommer til at skulle være med til at løse. Det beløb, som et flertal i udvalget har besluttet sig for, kommer jeg til at kigge ind i. Jeg ville måske hellere have brugt pengene på noget andet, men jeg bliver nødt til at forholde mig til realiteterne, sagde Thomas Andresen.