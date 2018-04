Borgmester tror på SønderjyskE-oprykning

Byrådsmødet onsdag kommer næppe til at tage længere tid end højst nødvendigt. Borgmester Thomas Andresen (V) og flere byrådskolleger vil se SønderjyskE rykke op.

- Nej, men selvfølgelig har man da altid i princippet en mulighed for at konkludere noget tidligere. Det kan da også være, jeg lader en bemærkning falde om håndbolden, fortæller kommunens førstemand.

- På byrådsmødet tager vi stilling til kvalitetsniveauet for ældremaden, og derfor er der spisning, hvor personalet fra Mad & Måltider præsenterer maden. Jeg når ikke at få starten med, men lige så snart, jeg kan, skal jeg derud (i arenaen, red.), siger borgmester Thomas Andresen (V).

Aabenraa: Det tager cirka fire minutter i bil at tilbagelægge de 2,8 kilometer fra rådhuset i Aabenraa til Arena Aabenraa. Det er en rute, flere byrådspolitikere vil have tankerne rettet mod, hvis byrådsmødet onsdag trækker ud. Klokken 17 er der nemlig byrådsmøde, og klokken 19 spiller SønderjyskE's håndbolddamer oprykningsbrag mod Ajax København i hal 3 i Arena Aabenraa. Med blot ét point til hjemmeholdet står den på ligahåndbold i den kommende sæsonen efter 23-21-sejren i det første opgør.

Byrødder tror på SønderjyskE

Optimismen fejler intet på SønderjyskE's vegne.

- Selvfølgelig vinder pigerne. Og selvfølgelig skal de rykke op. Så må vi understøtte dem alt det, vi kan, fremadrettet, slår Thomas Andresen fast.

Også den tidligere elitehåndbolddommer Jan Riber Jakobsen (K) fortsætter til Arena Aabenraa efter byrådsmødet.

- Men byrådsmødet kommer først, siger Jan Riber Jakobsen, der ikke kun er optimist, når det gælder muligheden for at komme igennem dagsordenen tids nok til at komme til håndbold.

- SønderjyskE vinder. 26-22, lyder hans bud.

Viceborgmester Ejler Schütt (DF) havde tirsdag eftermiddag ikke helt lagt sig fast på planen for onsdag aften. Kun var det ubestrideligt, at han skal se favoritholdet Real Madrid spille Champions League-semifinale mod Bayern München.

- Du kan faktisk nå begge dele. SønderjyskE er færdig cirka klokken 20.30, så du kan være i Løjt til klokken 20.45. Så skal du vel til håndbold?

- Når du siger sådan, er jeg vel næsten nødt til at se kampen, ler Ejler Schütt, der ligesom sine to byrådskolleger er overbevist om, at Aabenraa-holdet vinder.

- Hjemmebanefordelen må spille ind, vurderer han.