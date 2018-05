Borgmester til unge politikere: Vi har tomme lokaler nok

Aabenraa: Det skal vi nok kunne finde ud af.

Sådan lyder budskabet fra borgmester Thomas Andresen (V) om de ungdomspolitiske partiers ønske om et fælles mødested.

- De unge har tidligere givet udtryk for, at de ønskede en stemme og et talerør, og derfor nedsatte vi også det udvalg, som Jonas Haase bliver formand for. I den forbindelse er jeg positivt indstillet over for, at ungdomspolitikerne vil gøre ungdomspolitikken mere kendt. Vi er i den grad afhængig af, at nogen interesserer sig for demokrati og det at være organiseret i partipolitik. For det giver en god stemme, siger han.

Derfor vil han også gerne have en dialog med den unge mennesker om, hvad de konkret forestiller sig. Han har selv nogle bud på, hvad man kunne gøre.

- Vi har jo Nygadehuset i dag, hvor campusrådet har et lokale, hvor de samles om fredagen. På den korte bane synes jeg bare, de skal give besked om, hvornår de vil mødes, og så finder vi et lokale til dem.

For hvis der er noget, kommunen har, så er det tomme lokaler, fortsætter han.

- En henvendelse til Folkehjem - der jo taler direkte ind i en demokratisk tankegang - vil sikkert også blive besvaret positivt. Jeg tror ikke, det bliver så stor en udfordring, siger Thomas Andresen.