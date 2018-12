- Jeg er utroligt glad for at, at Malene Bruhn sagde ja til at læse juleevangeliet, da jeg spurgte hende. Jeg synes, at hun er den, der bedst kan "erstatte" borgmesteren, lyder det fra præsten, der selv står for resten af gudstjenesten.

Det blev først torsdag formiddag klart for sognepræst Tine Andsager, at borgmesteren var forhindret i at deltage i gudstjenesten, så hun måtte i en fart finde en afløser.

Thomas Andresen er ked af, at han ikke kan være med i år, men understreger, at det ikke er fordi, han har tænkt sig at ligge på den lade side.

- Det er godt nok en tradition, at jeg er med, men vi havde ikke fået en officiel henvendelse, så den var ikke røget ind i kalenderen, forklarer han.

- TV Syd har et tema om datacentre, og jeg er inviteret i studiet i anledning af, at vi har fået en strategi for datacentre. Vi er foregangskommune på det felt, og vi har brugt rigtig meget tid på det. Andre kommuner vil nu gerne kopiere Aabenraa på det punkt. Nogen gange er man nødt til at prioritere, understreger borgmesteren.

Han lover dog, at han kigger forbi Julehjertebyen for at hilse på de frivillige, inden han tager til Kolding.