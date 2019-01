Borgmester om veteraner: De får yderligere opmærksomhed

Et møde mellem borgmester Thomas Andresen (V) og kommunens veterankoordinator fører ikke til, at der bliver afsat mere tid til veteranindsatsen. Men det bliver indskærpet på rådhuset, at der skal fokuseres særligt på veteraner.

Aabenraa: Der skal skabes yderligere opmærksomhed om veteranerne på rådhuset i Aabenraa.

Sådan lyder det fra borgmester Thomas Andresen (V) efter et møde med kommunens veterankoordinator i kølvandet på mandagens kritik fra en ny veteranforening.

- Jeg skulle egentlig bare have en vished om, at der er fokus på det, og så vil vi skabe yderligere opmærksomhed i egen organisation. I det daglige har vores medarbejdere mange forskellige berøringspunkter, og så kan sådan en gruppe godt gå lidt under radaren. Så til ledermødet næste gang vil vi sætte særligt fokus på dem og sige: Husk nu, at de her mennesker vil vi gøre noget særligt for, siger Thomas Andresen.

En del af veteranforeningens kritik går på, at kommunens veterankoordinator ikke arbejder med veteraner fuldtid. Det bliver der ikke lavet om på, fortæller borgmesteren.

- Men hun har en elastik på den måde, at veteranerne står først, og den tid, hun skal bruge på de sager, den får hun. Så skal hun fylde op med øvrige sager. Jeg synes ikke, det nytter noget, at vi sætter en person hen og siger, at hun kun skal arbejde med veteraner. Så giver det mere, hvis vi efter hver enkelt dialog finder ud af, hvad der skal ske, siger Thomas Andresen.