Borgmester om drengegrupper: Vi skal have fjernet de brodne kar fra gaden

Aabenraa: Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen (V), vil på ingen måde tolerere, at to drengegrupper gør centrum af Aabenraa til et utrygt sted at være. Der har ellers været situationen siden efteråret sidste år, hvor de to drengegrupper har lavet forskellige former for kriminalitet og generet folk.

- Vi kan ikke acceptere, at de hærger rundt i lokalsamfundet, og vi skal have fjernet de brodne kar fra gaden, siger Thomas Andresen, der er meget opmærksom på problemet.

- Vi skal have fokus på, at de har en platform, hvor deres aktiviteter kan være meningsfyldte. Det er også et spørgsmål om at få dem i tale og eventuelt få dem adskilt. Vi skal selvfølgelig have situationen analyseret og sørge for forebyggende arbejde, fortsætter borgmesteren.