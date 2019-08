Borgmester om Tietje-frifindelse: Det er en kæmpe lettelse

Både Venstre i Aabenraa og Tønder er lettede over, at Philip Tietje er blevet frifundet i en sag om falske profiler på Facebook.

- Sagen har hængt som en skygge, selv om den ikke har påvirket det daglige arbejde i byrådet. Men nu håber jeg, den for alvor er lukket. Den har trukket for mange negative overskrifter, siger Thomas Andresen.

Det er den tidligere byrådspolitiker i Aabenraa Kommune, Kaare Solhøj Dahle, der i en civilretlig sag havde beskyldt Philip Tietje for chikane via falske Facebook-profiler. Det blev afvist af retten. Nu håber borgmesteren, at sidste punktum er sat i sagen.

Aabenraa: Da JydskeVestkysten torsdag fangede Aabenraa Kommunes borgmester over telefonen, var han endnu ikke blevet informeret om, at hans partikollega i byrådet, Philip Tietje (V), en time forinden var blevet frikendt for at have lavet en falsk profil på Facebook.

Også glæde i Tønder

Frifindelsen af Philip Tietje vækker ikke kun begejstring hos Venstre i Aabenraa. Ved folketingsvalget i begyndelsen af juni i år var Philip Tietje nemlig kandidat for Venstre i Tønder-kredsen, og her har sagen også været alt andet end behagelig.

- Vi havde drøftet alle scenarier igennem, for i en retssag kan man jo aldrig vide sig sikker. Jeg har nu aldrig været i tvivl om, at Philip Tietje var uskyldig. Havde vi været i tvivl, ville vi ikke have kunnet gå helhjertet ind i valgkampen, siger Peter Thysen, der er formand for kredsbestyrelsen for Venstre i Tønder Kommune.

Venstre i Tønder havde dog klart foretrukket, at sagen var blevet afgjort inden folketingsvalget.

- Vi ville gerne have haft sagen afgjort inden valget. Den har hængt som en skygge i baggrunden, og det værste, der kunne være sket, var, at Philip Tietje var blevet fundet skyldig under valgkampen. Så var han ifølge partiets regler have været tvunget til at trække sig, siger Peter Thysen, der trods alt nu kan ånde lettet op.

- Frifindelsen er en kæmpe lettelse både for Philip Tietje og for os, siger Peter Thysen.