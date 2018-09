Borgmester og S-formand enige: Vi finder sammen om budget

De indledende forhandlinger om næste års budget viste, at der er enighed om de brede linjer. Borgmester Thomas Andresen (V) tror derfor på, det kan lykkes at få forlig i hus med stor opbakning.

Aabenraa: Det var ikke kun udsigten, der var god, da Aabenraa Byråds 31 medlemmer mandag og tirsdag var samlet til årets budgetseminar på Sandbjerg Gods ved Alssund. Det var stemningen også. Faktisk er borgmester Thomas Andresen (V) temmelig sikker på, at det nok skal lykkes at få en bred aftale i hus om økonomien for 2019. - Vi er enige om hovedpunkterne, og det er jo et rart udgangspunkt, siger borgmesteren, der nævner flere penge til asfalt og et nyt sundhedshus som et par af hovedpunkterne. Der er naturligvis også knaster og særinteresser, men de er ifølge Thomas Andresen ikke uoverkommelige, og han forventer, at han måske allerede i næste uge kan præsentere et budgetforlig sammen med de gruppeformænd, der vælger at gå med.

Jeg synes, jeg oplever en stor ansvarlighed hos alle. Thomas Andresen (V), borgmester

Enhedslisten udenfor Mens både Socialdemokratiet og Enhedslisten valgte at stå uden for budgetaftalen for 2017, var det kun Enhedslisten, der i fjor ikke skrev under på budgetforliget for 2018.

S-formand følte sig hørt Sidste år var Socialdemokratiet tilbage i forligskredsen efter et enkelt år ude på grund af uenighed om Fjordskolen. Og partiets nye gruppeformand, Karsten Meyer Olesen, kan ikke forestille sig andet end, at S atter er med. Som en del af budgetforhandlingerne mødes Thomas Andresen i enrum med samtlige gruppeformænd, og allerede tirsdag havde han snakken med Meyer Olesen og Dansk Folkepartis Ejler Schütt. - Jeg synes, jeg mødte åbenhed over for Socialdemokratiets mærkesager. Der er nogle hurdler i forhold til blandt andet øget brugerbetaling på ældremad, som vi under ingen omstændigheder vil gå med til. Det må Thomas så finde en vej ud af. Men jeg oplevede, at han lyttede og noterede, så jeg går ud fra, at vi finder sammen om det, siger Karsten Meyer Olesen, der godt er klar over, at Socialdemokratiet ikke får alle sine ønsker opfyldt: - Men man skal kunne se vores tydelige fingeraftryk.