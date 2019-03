Borgmester i mindretal: Ulovlig skaterhal tæt på politisk ja

Sådan ser den ud, Street Sport Park Padborg, der nu formentlig ender med at blive en del af en ny lokalplan for Padborg Transportcenter. Arkivfoto: Claus Thorsted

Afstemning i økonomiudvalget ligner et ja til Street Sport Park Padborg, når den kommer i byrådet. Borgmester Thomas Andresen (V) er af princip imod.

Padborg: Først var Venstre imod, så var Venstre - i hvert fald borgmester Thomas Andresen - en smule for, men nu er Venstre igen imod. Er du forvirret? Forklaringen kommer senere, men alligevel kan man godt smøre løbehjulet eller sine rulleskøjter, for Street Sport Park Padborg, bliver nu med stor sandsynlighed lovliggjort. Sagen har vakt stor debat i Padborg-området efter at skaterhallen blev en del af en ny, samlet lokalplan for Padborg Transportcenter. Byrådet besluttede i oktober sidste år, at man i høringsfasen for lokalplan 107 også skulle bede private og virksomheder om at ytre sig om, hvorvidt skaterbanen hører hjemme i erhvervsområdet. Økonomiudvalget har nu lavet en vejledende afstemning, og den viste, at seks medlemmer - fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Konservative - er for skaterhallen, mens fem medlemmer - fra Venstre og Slesvigsk Parti - er imod. Dermed ser det ud til, at mindst 16 af byrådets 31 medlemmer er for skaterhallen.

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti "Der kan på matrikel nr. 1324 desuden etableres et streetsportscenter i eksisterende bygning med adressen Lejrvejen 8b og et udendørsanlæg i tilknytning hertil syd og øst for bygningen. Ved etablering af udendørs streetsportcenter på ejendommen Lejrvejen 8b skal dette indhegnes på en sådan måde, at der kun er adgang til anlægget fra hallen".

Borgmester: Tilsagn skulle følge ejer - Jeg møder i det daglige mange mennesker med gode idéer, og når vi laver lokalplaner, så er det dem, jeg navigerer efter. Udfordringen vil være, at man som virksomhedsejer har en forventning om, hvordan området ser ud, så nytter det ikke noget, at ens forretning bliver mere eller mindre værd, fordi en nabo får en smaddergod idé. Der skal være en forudsigelighed i en lokalplan, mener borgmester Thomas Andresen (V). Samme Thomas Andresen blev mildere stemt over for skaterbanen, da en undersøgelse fra rådgivningsfirmaet Cowi viste, at banen ikke ville begrænse nabovirksomhedernes udviklingsmuligheder. Forudsætningen for borgmesterens velvilje var imidlertid, at kommunen i plangrundlaget kunne konkretisere ændringen så meget, at det var den nuværende skaterhal med Henrik Kock som ejer, fordi hallen er hans hjerteblod. Det kan ikke lade sig gøre rent juridisk, og derfor kan skaterhallen gå i arv eller sælges og fortsat bruges som skaterhal. - Det er min anke, siger Thomas Andresen om sin modstand.

Medlemmer står frit Venstre har besluttet, at gruppens medlemmer står frit i sagen om skaterhallen. - Det her er en sag, man kan have nogle følelsesmæssige holdninger til, og den er uden meget hjerteblod eller venstrepolitik, og derfor stemmer man ikke ideologisk eller partipolitisk, forklarer Thomas Andresen, der selv vil stemme imod et ændringsforslag fra DF og S om at lovliggøre skaterhallen, når det kommer på dagsordenen på det kommende byrådsmøde. Der tegner sig imidlertid et flertal for skaterhallen, og så bliver lokalplanen - nu med skaterhal - sendt i fornyet høring i 14 dage. Derefter skal byrådet tage endelig stilling, og her vil Thomas Andresen stille et ændringsforslag om at pille skaterbanen ud af planen. - Det bliver jeg sikkert nedstemt på, og så stemmer jeg efterfølgende for hele lokalplanen. Inklusive skaterhallen, fastslår borgmesteren, der vil markere sin modstand over for skaterhallen, men gerne vil stemme lokalplanen hjem.