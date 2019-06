Borgmester håber at købe sig tid i sag om dyr svømmehal

Thomas Andresen (V) mener ikke, politikerne kan komme udenom, at der skal laves en ny svømmehal i Aabenraa. Men han håber, kommunen kan vente til 2021 med at gå i gang.

Aabenraa: En ny svømmehal er uundgåelig.

Sådan lyder det fra borgmester Thomas Andresen (V), som dermed lægger sig på linje med partifælle Lars Kristensen, udvalgsformand i kultur- og fritidsudvalget. Her har et enigt udvalg netop besluttet at sende sagen om en ny svømmehal videre til budgetforhandlingerne som akut, så der kan findes finansiering til en ny svømmehal.

- Det giver simpelthen ikke mening at bruge estimeret 30 millioner kroner på at lappe på den, vi har nu. Men jeg savner langt flere oplysninger, så når sagen går videre til økonomiudvalget, vil jeg bede forvaltningen om at forberede en sag, så vi på et bedre beslutningsgrundlag kan træffe beslutning om det på budgetseminaret, siger borgmester Thomas Andresen.

Udfordringen er, fortæller han, at politikerne i forvejen har reduceret næste års anlægsbudget til 60 millioner kroner, hvor der normalt er 120 millioner kroner. Man venter nemlig på regeringsaftalen og på, at udligningsreformen slår igennem.

- Så vi har allerede finkæmmet anlægsbudgettet og valgt dem, vi i hvert fald vil gennemføre. Jeg ville være ked af at skulle igennem det igen, siger Thomas Andresen.

Han håber på det, han kalder en blød landing.

- Jeg tror på, vi kan købe os lidt tid ved at bruge nogle penge på at levetidsforlænge. Og så skal vi holde øje med, at de penge ikke bruges på noget, der bagefter ikke kan bruges. Jeg forestiller mig, at vi kan begynde med et nybyggeri i 2021, og så er det først i 2022, der for alvor skal bruges penge. Det ville være det rareste, siger Thomas Andresen.