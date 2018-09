Borgmester: Stolt over at kunne hjælpe andre kommuner

Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen, er glad for at kunne inspirere andre kommuner. Arkivfoto: Claus Thorsted

At flere kommuner er interesserede i at høre om Aabenraa Kommunes beskæftigelsesprojekter, er ifølge borgmesteren et skulderklap til medarbejderne.

Aabenraa: Aabenraa Kommune har stor succes med diverse investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet, og bare i løbet af 2018 har kommunen haft besøg af tre kommuner, der gerne ville høre nærmere om, hvordan man griber tingene an i Aabenraa Kommune. I denne uge var det Ishøj Kommune, der havde sendt en større delegation til Aabenraa, og den store interesse glæder borgmesteren. - Jeg er stolt over, at Aabenraa er en kommune, som andre kommuner viser interesse for, og jeg er glad for, at vi kan inspirere andre kommuner, siger Thomas Andresen (V). Det er projekter som Unge på Toppen, hvor unge kontanthjælpsmodtagere efterfølgende er kommet i job eller er begyndt på en uddannelse, som har givet genlyd rundt omkring i Danmark.

Det er dejligt at have engagerede medarbejdere, der tænker ud af boksen. Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa Kommune