Borgmester: Næstformænd skal tage større ansvar

Aabenraa: Det gjorde det lettere at nå til enighed partierne imellem. Det er borgmester Thomas Andresen (V) ikke i tvivl om.

Det var dog ikke derfor, at han i sit oplæg til en konstitueringsaftale for det nye byråd foreslog, at næstformændene i de politiske udvalg fremover skulle honoreres med 50.000 kroner årligt ud over de knap 30.000 kroner, et menigt udvalgsmedlem får.

- Jeg har kigget meget på teknik- og miljøudvalget, hvor jeg har kunnet se, hvor meget Kurt Andresen (SP) har arbejdet som næstformand uden at få noget ekstra for det, forklarer Thomas Andresen, der vil lade det være op til det enkelte udvalg, hvordan opgaverne fordeles, men overordnet forventer han, at alle næstformænd fremover tager et større ansvar på sig.