Borgmester: Energiprojekt bliver en kvalificeret sparringspartner

I første omgang ser borgmester Thomas Andresen frem til at få hjælp af det nye energisekretariat i Aabenraa til at vurdere ansøgninger fra varmeforsyningsselskaber. På sigt kan projektet udvikle sig til en sønderjysk eksport, mener han.

- Vi kan samle kræfterne på tværs. Alene kan vi nok ikke opfylde et fuldtidsjob for en medarbejder, men det kan vi, når vi går sammen, siger Thomas Andresen.

- For mit vedkommende ser jeg frem til at få en kvalificeret sparringspartner i forhold til at udpege store investeringer i kommunale varmeforsyningsanlæg og det, der med fordel kan gå på tværs af kommunegrænserne. I dag får vi primært ansøgninger fra eksempelvis varmeforsyningsselskaber, hvor der ligger forventninger til, hvad man vil fyre med. Der må jeg nok tilstå, at jeg har underskrevet nogle temmelig store kommunegarantier, i princippet på baggrund af ansøgninger alene, fordi vi ikke har ekspertise nok i huset til at vurdere baggrunden for de store ansøgninger, siger Thomas Andresen.

Eksport

Det næste skridt vil være at udnytte det som en styrkeposition i det sønderjyske.

- Det læner sig dels op ad nogle produktionsvirksomheder, vi har i forvejen, og at vi kan udnytte det potentiale, der måtte vise sig med datacentrene. Det kan blive anledningen til, at det med fjernvarmeværker er det, vi går fuldt ind i og specialiserer os i som en eksport, siger Thomas Andresen.

Han nævner konkret Apples kommende datacenter ved Kassø.

- Det kommer til at producere voldsomt meget overskudsvarme, så en af de første seancer bliver at finde ud af, om vi kan koble alle fjernvarmeværkerne på én streng, så vi kan udnytte den overskudsvarme. Meningen er så, at datacentrene skal levere grundlasten, og så har vi fjernvarmeværkerne at trække på, når der er behov for ekstra varme, siger Thomas Andresen.

Der tales om en investering på over én milliard kroner. Den del er han ikke bekymret for.

- Jeg har selvfølgelig respekt for så stort et beløb. Men jeg tror, at når det sidste ende bunder i et ejerskab fra borgerne i fire sønderjyske kommuner, vil det være interessant for pensionskasserne, der altid leder efter stabile og sikre investeringer. Jeg håber bare, vi kan få det kvalificeret på en måde, så det viser sig lønsomt, og at vi kan sælge projektet, siger Thomas Andresen.