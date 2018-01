Borgmester: - Det skal være skidt, før det bliver godt

Men der var jo også en formel del af den ellers forholdsvis uformelle sammenkomst. For ingen nytårsreception uden en nytårstale. Først fik tidligere kontorelev på rådhuset Anna Thyssen Reinholdt dog alle til knap at turde trække vejret, mens hun smukt sang og på klaver spillede titelsangen fra Disney-eventyret "Skønheden & Udyret".

- Mange af jer ser jeg jo næsten mere end min kone, men jeg synes alligevel, det er dejligt, at vi er så mange i dag, sagde kommunens førstemand, da han havde undskyldt, at han sådan var nødt til at afbryde snakken, der var godt i gang rundt i salen.

Undskyld for byggerod

Som dronningen i sin nytårstale for en uge siden huskede både færinger, grønlændere, beredskab, de udstationerede og mindretallet syd for grænsen, så kom borgmesteren også stort set hele vejen rundt. Erhvervslivet blev takket for sin store andel i, at arbejdsløsheden i kommunen falder, og indbyggertallet stiger. De frivillige fik en velfortjent klapsalve, der var en tak til afgåede byrådsmedlemmer, mens Aabenraas borgere fik en beklagelse over al det byggerod, de har måttet affinde sig med i det forgange år.

- Det skal være skidt, før det bliver godt, sagde borgmesteren og fremhævede så de resultater, der er kommet ud af det: Arenaen, det nye UC Syd, byfornyelsen i Aabenraa Syd - og glædede sig over, at der også i 2018 vil blive bygget nyt, inden han på byrådets vegne lovede, at "vi vil udvikle Aabenraa Kommune til gavn og glæde for vores borgere".

Og så var det tid til ikke et "Gud bevare Danmark", men det lidt mere jordnære "Skål og godt nytår til alle".