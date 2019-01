Borgmester: Aabenraa går foran med nyt sundhedshus

Kommunen er i fuld gang med at planlægge sundhedshus i den nordlige ende af Aabenraas gågade. Dermed er Aabenraa klar, hvis sundhedsreform giver kommunerne større ansvar for borgernes sundhed.

AABENRAA: Regeringens udspil til en sundhedsreform, der blev præsenteret i går, lægger op til, at kommunerne skal have et større ansvar for borgernes sundhed. I Aabenraa Kommune var politikerne faktisk allerede ved at forberede sig på den opgave. Her arbejdes der nemlig med planer om at etablere et sundhedshus i området omkring den nordlige ende af gågaden.

Den tidligere Kvickly-bygning i Ramsherred har været nævnt i den sammenhæng, og borgmester Thomas Andresen (V) bekræfter nu, at det er i den retning pilen peger. Aabenraa Kommune har købt bygningen, og skal der være sundhedshus på stedet, vil det formentlig betyde, at den rives ned for at give plads til en helt ny bygning.

- Regeringens udspil bekræfter, at vi var lidt forud for vores tid på dette område, mener Thomas Andresen. Kommunen har allerede fået del i en statslig pulje på dette område, så syv millioner står klar til projektet, og dertil kommer, at der i regeringens sundhedsreform er afsat yderligere en pulje til sundhedshuse på 200 millioner kroner.