Borgermøde skal forebygge indbrud

Aabenraa: Et stort borgermøde i Aabenraa skal være med til at forebygge indbrud. Borgermødet finder sted torsdag 24. maj fra klokken 17.30-20.00 i Arena Aabenraa. Her kan man høre oplæg om indbrudssikring, nabohjælp og blive orienteret om politiets og kommunens indsats mod indbrud. Man kan også høre en tidligere tyv fortælle om, hvad han kiggede efter, når han skulle bryde ind i et hus. Det er gratis at deltage i borgermødet, ligesom der er gratis mad og drikke.

Vicepolitiinspektør Preben Westh fra Syd- og Sønderjyllands Politi samt Aabenraas borgmester, Thomas Andresen, vil orientere om henholdsvis politiets og kommunens indsats for at forebygge indbrud. Der er mulighed for gratis børnepasning

De seneste fem år er antallet af indbrud i Aabenraa Kommune dalet markant- en udvikling, der også går igen på landsplan.