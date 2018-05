Borgermøde om fremtiden og nye kloakker

Kliplev: Mandag 14. maj kl. 19 holder Kliplev Lokalråd for anden gang borgermøde i Kliplev Hallen. Ved det første møde i hallen blev der nedsat en række arbejdsgrupper, som fortsat er i fuld gang med at finde på ideer for byen i fremtiden, og på mødet vil de blandt andet fortælle om deres arbejde. Det er fortsat muligt at koble sig på disse grupper.

Derudover kommer udviklingskonsulent Maria Jessen og holder et indlæg, hvor hun vil fortælle om den proces, byen skal i gang med, og som vil resultere i en større byforskønnelsesproces de kommende år.

Man kan på borgermødet også høre fra ARWOS, der orienterer om de forestående planer for kloakeringsarbejdet i Kliplev Midtby. Det er et arbejde, der begynder i år. Det hele bliver bundet sammen af Kliplev Lokalråd, der også har meget at berette om.