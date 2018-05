Borgermøde om fremtiden for Ålandet

Bylderup-Bov: Sammen med Rens Egnsråd og Borgerforeningen for Bylderup Bov, Bylderup og Lendemark inviterer Aabenraa Kommune alle interesserede til borgermøde mandag 28. maj kl. 19 i Bylderup Idrætscenter. Her vil man præsentere udviklingsperspektivet for Ålandet.

Efter måneders arbejde er et forslag til udviklingsperspektiv for Ålandet nemlig gjort færdigt.

Udviklingsperspektivets form og idéer er blevet til i et samarbejde mellem lokale borgere, erhvervsliv, foreninger, Rens Egnsråd, Borgerforening for Bylderup Bov, Bylderup og Lendemark, MOVE arkitektur og Aabenraa Kommune. Processen har været bygget op om et indledende idémøde for alle interesserede efterfulgt af fire arbejdsgruppemøder, hvor en frivillig lokal arbejdsgruppe har været med til at uddybe udviklingsperspektivets indhold.

Til mødet er der mulighed for at stille spørgsmål til udviklingsperspektivet og dens indhold. Derefter sendes perspektivet i fire ugers høring, hvor der er mulighed for at komme med indsigelser eller kommentarer til udviklingen i området.